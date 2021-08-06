Дело об убийстве Шишова может быть политизировано, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело об убийстве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова может быть политизировано. Это дело находится на ее контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ее заявление журналистам.

На данный момент следствие не отбросило ни вариант самоубийства, ни вариант убийства Шишова.

"Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться в возможные вопросы геополитики", - отметила Венедиктова.

Она также сказала, что международное сотрудничество по делу Шишова еще не осуществляется.