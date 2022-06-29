Дело не в турбинах: Siemens отвергла обвинения РФ в сокращении поставок газа в Европу

Он отметил, что ремонт турбин никогда не оправдал бы столь сильное сокращение потока газа.

"Очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России, - заявил Кезер.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Тем временем лидеры ЕС также не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.

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