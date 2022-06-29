Справа не в турбінах: Siemens відкинула звинувачення РФ у скороченні поставок газу в Європу

Він зазначив, що ремонт турбін ніколи не виправдав би настільки сильне скорочення потоку газу.

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії, - заявив Кезер.

Російський газовий монополіст " Газпром "в середині червня помітно скоротив поставки газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення поставок газу в Європу.

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