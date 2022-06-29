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Дело не в турбинах: Siemens отвергла обвинения РФ в сокращении поставок газа в Европу

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Германия, Среда 29 июня 2022 04:31
Дело не в турбинах: Siemens отвергла обвинения РФ в сокращении поставок газа в Европу Фото: Siemens отвергла обвинения РФ в сокращении поставок газа в Европу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy отвергает обвинения со стороны России в том, что поставки газа в Германию пришлось сократить из-за несвоевременного обслуживания турбин.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил председатель наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер.

Он отметил, что ремонт турбин никогда не оправдал бы столь сильное сокращение потока газа.

"Очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России, - заявил Кезер.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.

Тем временем лидеры ЕС также не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.

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