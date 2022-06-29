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Справа не в турбінах: Siemens відкинула звинувачення РФ у скороченні поставок газу в Європу

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Німеччина, Середа 29 червня 2022 04:31
Справа не в турбінах: Siemens відкинула звинувачення РФ у скороченні поставок газу в Європу Фото: Siemens відкинула звинувачення РФ у скороченні поставок газу в Європу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німецька енергетична компанія Siemens Energy відкидає звинувачення з боку Росії в тому, що поставки газу в Німеччину довелося скоротити через несвоєчасне обслуговування турбін.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив голова наглядової ради Siemens Energy Джо Кезер.

Він зазначив, що ремонт турбін ніколи не виправдав би настільки сильне скорочення потоку газу.

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії, - заявив Кезер.

Російський газовий монополіст " Газпром "в середині червня помітно скоротив поставки газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" стосовно технічних причин скорочення поставок газу в Європу.

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