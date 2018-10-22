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Дело Труханова: суд отказал в изменении подсудности 

Новости » Политика    22.10.2018 - 18:06
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Прокуроры хотели, чтобы дело рассматривал суд Киева

Верховный суд в понедельник, 22 октября, отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о передаче в другой суд уголовного производства по обвинению  мэра Одессы Геннадия Труханова и других подозреваемых. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор САП Валентин Мусияка.

Прокуроры ходатайствовали о переносе рассмотрения дела в Соломенский райсуд Киева. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть "неэффективным и неоперативным".

"В удовлетворении ходатайства отказали. Потому что суд посчитал ходатайство необоснованным", - сказал Мусияка.

Отметим, подсудность этого дела принадлежит Малиновскому суду Одессы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении мэра  Одессы Геннадия Труханова. Всего прокуроры САП по делу завода "Краян" вручили 8 лицам обвинительные акты. 

Напомним, Соломенский районный суд Киева постановил отменить все обязательства мэра Одессы Геннадия Труханова и решил вернуть ему загранпаспорта.

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