Дело Труханова: суд отказал в изменении подсудности 

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Прокуроры хотели, чтобы дело рассматривал суд Киева

Верховный суд в понедельник, 22 октября, отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о передаче в другой суд уголовного производства по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова и других подозреваемых. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор САП Валентин Мусияка.

Прокуроры ходатайствовали о переносе рассмотрения дела в Соломенский райсуд Киева. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть "неэффективным и неоперативным".

"В удовлетворении ходатайства отказали. Потому что суд посчитал ходатайство необоснованным", - сказал Мусияка.

Отметим, подсудность этого дела принадлежит Малиновскому суду Одессы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Всего прокуроры САП по делу завода "Краян" вручили 8 лицам обвинительные акты.

Напомним, Соломенский районный суд Киева постановил отменить все обязательства мэра Одессы Геннадия Труханова и решил вернуть ему загранпаспорта.