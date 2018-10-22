Справа Труханова: суд відмовив у зміні підсудності

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Прокурори хотіли, щоб справу розглядав суд Києва

Верховний суд в понеділок, 22 жовтня, відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про передачу в інший суд кримінального провадження за обвинуваченням мера Одеси Геннадія Труханова та інших підозрюваних. Про це в коментарі РБК-Україна розповів прокурор САП Валентин Мусіяка.

Прокурори подавали клопотання про перенесення розгляду справи у Солом'янський райсуд Києва. Вони вважають, що розгляд у суді Одеси може бути "неефективним і неоперативним".

"У задоволенні клопотання відмовлено. Тому що суд визнав клопотання необґрунтованим", - сказав Мусіяка.

Зазначимо, підсудність цієї справи належить Малиновському суду Одеси.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно мера Одеси Геннадія Труханова. Всього прокурори САП справі заводу "Краян" вручили обвинувальні акти 8 особам.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення скасувати всі зобов'язання мера Одеси Геннадія Труханова та вирішив повернути йому закордонного паспорта.