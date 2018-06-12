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Дело Труханова: суд вернул мэру Одессы загранпаспорта

НовостиПолитика    12.06.2018 - 19:52
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Обвинение просило продлить на 2 месяца срок возложенных обязательств

Соломенский районный суд Киева постановил отменить все обязательства мэра Одессы Геннадия Труханова и решил вернуть ему загранпаспорта. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

"Так, суд решил вернуть заграничные паспорта и разрешить выезжать за границу Труханову. За ним осталось обязательство - воздерживаться от общения со свидетелями, и все", - рассказал прокурор.

Заседание суда состоялось в пятницу, 8 июня.

Обвинение просило продлить на два месяца срок возложенных обязательств.

Напомним, 13 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заочно сообщили о подозрении Труханову в деле "Краяна".

Подозрение касалась расследования уголовного производства по факту покупки мэрией бывших зданий завода "Краян".

На момент сообщения подозрения Труханов находился в командировке в Чехии, но, по информации источников РБК-Украина, 14 февраля он был намерен вернуться в Украину из-за проведения следственных действий.

14 февраля 2018 года Труханов был задержан детективами НАБУ в международном аэропорту "Борисполь". Вместе с Трухановым был задержан и его заместитель Павел Вугельман. Детективы НАБУ вручили чиновникам подозрения.

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Теги публикации: загранпаспорт, мэр, Геннадий Труханов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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