Дело Труханова: фигуранту смягчили меру пресечения

По словам прокурора, на это повлияло, в частности, должное поведение Спектора

Соломенский районный суд Киева отпустил директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектора под личное обязательство. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

Отметим, НАБУ подозревает Спектора в причастности к завладению 185 млн гривен из бюджета Одессы.

"Действительно, меру пресечения смягчили. Прокурор просил изменить, поскольку, вследствие открытия материалов расследования, отдельные риски исчезли. Да и процессуально он вел себя должным образом", - сообщил прокурор, отвечая на вопрос о причине смягчения меры пресечения.

Так, заседание состоялось 11 июня.

Отметим, по делу хищения средств на покупку Одесским городским советом зданий обанкротившегося завода "Краян" для "Европейской мэрии" за 185 млн гривен суд избрал меру пресечения двум чиновникам, которые вернулись в Украину после командировок.

20 февраля была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору и председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Скребету.

Кроме того, на них были возложены обязанности: появляться по первому вызову, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с фигурантами производства, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об отстранении от должности директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора.