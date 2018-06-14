Справа Труханова: фігуранту пом'якшили запобіжний захід

За словами прокурора, на це вплинула, зокрема, належна поведінка Спектора

Солом'янський районний суд Києва відпустив директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексія Спектора під особисте зобов'язання. Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

Зазначимо, НАБУ підозрює Спектора у причетності до заволодіння 185 млн гривень бюджету Одеси.

"Дійсно, запобіжний захід пом'якшено. Прокурор просив змінити, бо внаслідок відкриття матеріалів розслідування окремі ризики зникли. Та і процесуально він належно поводився", - повідомив прокурор, відповідаючи на питання про причину пом'якшення запобіжного заходу.

Так, засідання відбулось 11 червня.

Відзначимо, по справі розкрадання коштів на купівлю Одеською міською радою будівель збанкрутілого заводу "Краян" для "Європейської мерії" за 185 млн гривень суд обрав запобіжний захід двом чиновникам, які повернулися в Україну після відряджень.

20 лютого було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору та голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Скребету.

Крім того, на них були покладені обов'язки: з'являтися за першим викликом, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з фігурантами виробництва, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про відсторонення від посади директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора.