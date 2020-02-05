Дело Трубы будет расследовать ГБР, - Рябошапка

Дело Романа Трубы находится на стадии досудебного расследования, оно передано в Государственное бюро расследований. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рябошапки, дело было передано из Национальной полиции.

"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", - заявил генеральный прокурор.

Как писало РБК-Украина ранее, Офис генерального прокурора открыл уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

В частности, в середине декабря прокуратура начала досудебное расследование против Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Дело поручили вести Главному следственному управлению Национальной полиции.

Напомним, Верховный суд Украины отказался рассматривать иск бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сообщалось, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, которые подсудны разным судам. При этом нет законных оснований для разделения их отдельные производства, поэтому Верховный суд решил вернуть заявление истцу.

В конце января Труба подал в суд на Зеленского с требованием признать противоправным указ президента о его увольнении из ГБР, отменить и восстановить в должности. В конце декабря президент подписал указ, которым Труба был уволен из ГБР. Данное решение было продиктовано новым законом о перезапуске Госбюро расследований.