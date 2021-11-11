ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Дело танкера Delfi: владельца судна обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб

Новина українською →
Одесса, Четверг 11 ноября 2021 18:52
Дело танкера Delfi: владельца судна обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб Фото: суд обязал владельца танкера Delfi возместить ущерб, нанесенный окружающей среде (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд обязал владельца танкера Delfi, потерпевшего крушение возле Одессы, возместить ущерб, нанесенный окружающей. Компания должна выплатить более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного.

По его словам, решение о возмещении владельцем танкера Delfi ущерба окружающей среде вынес Хозяйственный суд Одесской области, в котором рассматривался иск Госэкоинспекции.

Малеваный добавил, что по решению суда владелец танкера должен выплатить 16 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен). Сумму ущерба рассчитывала Госэкоинспекция.

"Такая низкая сумма возмещения - показатель всего несовершенства системы нормативно правового и законодательного регулирования в сфере окружающей среды", - пояснил глава инспекции.

Он отметил, что согласно действующего законодательства, расчет ущерба за килограмм сброшенных нефтепродуктов составляет 329 долларов. По его словам, не покрывает тех негативных долгосрочных последствий для моря, которые причинены в результате загрязнения.

Напомним, осенью 2019 года танкер Delfi затонул вблизи пляжа "Дельфин" в Одессе. В результате повреждения судна в море вытекли нефтепродукты.

Отметим, по делу танкера Delfi бывшего командира корабля морской охраны Одесского отряда подозревают в служебной халатности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Авария
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку