Дело танкера Delfi: владельца судна обязали возместить нанесенный окружающей среде ущерб

Суд обязал владельца танкера Delfi, потерпевшего крушение возле Одессы , возместить ущерб, нанесенный окружающей. Компания должна выплатить более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного .

По его словам, решение о возмещении владельцем танкера Delfi ущерба окружающей среде вынес Хозяйственный суд Одесской области, в котором рассматривался иск Госэкоинспекции.

Малеваный добавил, что по решению суда владелец танкера должен выплатить 16 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен). Сумму ущерба рассчитывала Госэкоинспекция.

"Такая низкая сумма возмещения - показатель всего несовершенства системы нормативно правового и законодательного регулирования в сфере окружающей среды", - пояснил глава инспекции.

Он отметил, что согласно действующего законодательства, расчет ущерба за килограмм сброшенных нефтепродуктов составляет 329 долларов. По его словам, не покрывает тех негативных долгосрочных последствий для моря, которые причинены в результате загрязнения.