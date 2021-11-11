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Справа танкера Delfi: власника судна зобов'язали відшкодувати завдані навколишньому середовищу збитки

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Одеса, Четвер 11 листопада 2021 18:52
Справа танкера Delfi: власника судна зобов'язали відшкодувати завдані навколишньому середовищу збитки Фото: суд зобов'язав власника танкера Delfi відшкодувати збитки, завдані навколишньому середовищу (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд зобов'язав власника танкера Delfi, потерпілого крах біля Одеси, відшкодувати шкоду, завдану навколишньому. Компанія повинна виплатити понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.

За його словами, рішення про відшкодування власником танкера Delfi збитку навколишньому середовищу виніс Господарський суд Одеської області, в якому розглядався позов Держекоінспекції.

Мальований додав, що за рішенням суду власник танкера повинен виплатити 16 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень). Суму збитку розраховувала Держекоінспекція.

"Така низька сума відшкодування-показник всієї недосконалості системи нормативно правового і законодавчого регулювання у сфері навколишнього середовища", - пояснив глава інспекції.

Він зазначив, що згідно з чинним законодавством, розрахунок збитку за кілограм скинутих нафтопродуктів становить 329 доларів. За його словами, не покриває тих негативних довгострокових наслідків для моря, які заподіяні в результаті забруднення.

Нагадаємо, восени 2019 року танкер Delfi затонув поблизу пляжу "Дельфін" в Одесі. В результаті пошкодження судна в море витекли нафтопродукти.

Відзначити, у справі танкера Delfi колишнього командира корабля морської охорони Одеського загону підозрюють у службовій недбалості.

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