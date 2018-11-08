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Дело о связях Трампа с РФ под угрозой из-за увольнения генпрокурора США

Новости » Политика    08.11.2018 - 15:54
Фото: Нэнси Пелози (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Нэнси Пелози (flickr.com/gageskidmore)

Нэнси Пелози, которая руководит демократами в Палате представителей, назвала это решение Трампа препятствовать расследованию

Американское следствие по делу российского вмешательства во время выборов президента США 2016 года может быть под угрозой после того, как президентДональд Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса. Об этом заявляют ведущие демократы, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Нэнси Пелози, которая руководит демократами в Палате представителей, назвала это решение Трампа препятствовать расследованию, которое критиковал преемник Сешнса Мэтью Уитакер. Ее слова поддержал лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, который сказал: "Именно так, президент что-то скрывает".

Некоторые республиканцы, кажется, разделили беспокойство демократов относительно будущего дела, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Уитакер получит право уволить Мюллера или закрыть расследование предполагаемого заговора между штабом Трампа и Россией, что уже привело к ряду уголовных обвинений против нескольких соратников президента.

Трамп категорически отрицал, что такой сговор имел место, и неоднократно призывал к закрытию дела, назвав его "крупнейшей охотой на политических ведьм в истории".

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.

Также Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

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