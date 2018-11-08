Справа про зв'язки Трампа з РФ під загрозою через звільнення генпрокурора США

Фото: Ненсі Пелозі (flickr.com/gageskidmore)

Ненсі Пелозі, яка керує демократами в Палаті представників, назвала це рішення Трампа перешкоджати розслідуванню

Американське слідство у справі російського втручання під час виборів президента США 2016 року може бути під загрозою після того, як президент Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Джеффа Сешнса. Про це заявляють провідні демократи, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Ненсі Пелозі, яка керує демократами в Палаті представників, назвала це рішення Трампа перешкоджати розслідуванню, яке критикував наступник Сешнса Метью Уітакер. Її слова підтримав лідер Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, який сказав: "Саме так, президент щось приховує".

Деякі республіканці, здається, розділили занепокоєння демократів щодо майбутнього справи, яку веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Уітакер отримає право звільнити Мюллера або закрити розслідування передбачуваної змови між штабом Трампа і Росією, що вже призвело до низки кримінальних звинувачень проти кількох соратників президента.

Трамп категорично заперечував, що така змова була, і неодноразово закликав до закриття справи, назвавши його "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп звільнив з посади прокурора і главу Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Уітакера.

Також Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.