Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ, - адвокат

Защита Сущенко обжаловала приговор в Верховном суде РФ

Защита украинского журналиста Романа Сущенко обжаловала приговор, вынесенный украинцу российским судом, в Верховном суде Российской Федерации (РФ). Об этом в Facebook сообщил защитник Сущенко Марк Фейгин.

По словам Фейгина, дело Сущенко уже поступило в Верховный суд России и, согласно с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, его должны рассмотреть в течении 45 дней.

"По-видимому, уже в сентябре месяце состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, признавшего Сущенко виновным и назначившим наказание 12 лет лишения свободы по ст.276 УК (шпионаж)", - написал он.

Напоним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 июня 2018 года защита Сущенко подала апелляционную жалобу на решение российского суда, который приговорил украинца к 12 годам тюрьмы.

Отметим, приговор Сущенко был вынесен 4 июня текущего года, а 9 июня глава украинского парламента Андрей Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора российского суда в отношении Сущенко.