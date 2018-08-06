Справа Сущенка надійшла до Верховного суду РФ, - адвокат

Захист Сущенка оскаржив вирок у Верховному суді РФ

Захист українського журналіста Романа Сущенка оскаржив вирок, винесений українцю російським судом, у Верховному суді Російської Федерації (РФ). Про це у Facebook повідомив захисник Сущенка Марк Фейгін.

За словами Фейгіна, справа Сущенка вже надійшла до Верховного суду Росії і, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу РФ, її повинні розглянути протягом 45 днів.

"Мабуть, вже у вересні відбудеться апеляційний розгляд по моїй скарзі на вирок Московського міського суду, який визнав Сущенка винним та призначив покарання - 12 років позбавлення волі за ст. 276 КК україни (шпигунство)", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 червня 2018 року захист Сущенка подав апеляційну скаргу на рішення російського суду, який засудив українця до 12 років в'язниці.

Зазначимо, вирок Сущенку було винесено 4 червня поточного року, а 9 червня голова українського парламенту Андрій Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів щодо невизнання вироку російського суду щодо Сущенка.