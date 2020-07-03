В деле судьи Вовка участвовали члены ВСП с возможным конфликтом интересов, - "Схемы"

У трех членов Высшего совета правосудия, принимающих участие в рассмотрении дела судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, мог быть конфликт интересов. Несмотря на это, члены ВСП не взяли самоотвод в деле.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Схемы".

В августе 2019 года ВСП не поддержал ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Вовка от осуществления правосудия, ведь судья фигурировал в уголовном деле.

Журналисты выяснили, что тогдашний председатель ВСП и докладчик по делу Владимир Говоруха ранее получал положительное судебное решение по частному делу от судейской коллегии, членом которой был Вовк. По решению судейской коллегии Говоруха получил более 500 тысяч гривен якобы недополученных зарплаты и пожизненного денежного содержания.

Еще одно положительное решение Вовк принимал в частном деле другого члена ВСП - Виктора Шапрана, который рассматривал вопрос об отстранении Вовка от правосудия. В 2012 году Вовк позволил Шапрану не платить государству 14 тысяч гривен налогов и засчитать их ему в доход.

Также, конфликт интересов мог быть у нынешнего главы ВСП Андрея Овсиенко, который также рассматривал дело Вовка. Жена Овсиенко накануне проходила стажировку в ОАСК, а Вовк должен был назначить ей "коуча-наставника".

Журналисты направили запрос в НАПК и ВСП о возможном конфликте интересов, однако пока ответа не получили.

Отметим, что в январе 2020 года скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева. За возвращение Вовка на должность отдали 39 голосов.

Напомним, 26 июля в здании ОАСК состоялись обыски, в том числе в кабинете председателя суда Вовка.

После этого, 30 июля Вовка вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения.