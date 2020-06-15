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Дело Стерненко: под судом произошла потасовка

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 12:17
Дело Стерненко: под судом произошла потасовка
Фото: стычка под судом (РБК-Украина)

Потасовка произошла между участниками акции и правоохранителями

Под зданием Шевченковского суда Киева произошла потасовка между участниками акции протеста и правоохранителями. В этом суде избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Причиной потасовки было желание активистов прогнать журналистов, работающих на блогера Анатолия Шария.

Фото: потасовка под судом (РБК-Украина)

Отметим, что в минувшую пятницу также была акция под Шевченковским судом. Тогда были стычки между правоохранителями и активистами.

В этом суде избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненку, которому объявили подозрения в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, в мае 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. Защищаясь, активист ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут.

В ноябре СБУ установила предполагаемого организатора нападения на Стерненко, но не назвала его имя.

Ранее сообщалось, что сегодня под зданием этого суда усиленно работают Национальная гвардия и полиция.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины активисты
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