Справа Стерненка: під судом сталась сутичка

Фото: сутичка під судом (РБК-Україна)

Сутичка сталась між учасниками акції та правоохоронцями

Під будівлею Шевченківського суду Києва сталась сутичка між учасниками акції протесту та правоохоронцями. У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Причиною сутички було бажання активістів прогнати журналістів, які працюють на блогера Анатолія Шарія.

Фото: сутичка під судом (РБК-Україна)

Зазначимо, що минулої п'ятниці також була акція під Шевченківським судом. Тоді були сутички між правоохоронцями та активістами.

У цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, в травні 2018 року на Стерненка напали двоє чоловіків. Захищаючись, активіст вдарив одного з них ножем в груди, чоловік помер через кілька хвилин.

У листопаді СБУ встановила ймовірного організатора нападу на Стерненка, але не назвала його ім'я.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під будівлею цього суду посилено працюють Національна гвардія і поліція.

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Автор: Анастасия Рокитна