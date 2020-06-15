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Дело Стерненко: под здание суда стянули силовиков

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 10:51
Дело Стерненко: под здание суда стянули силовиков
Фото: акция под зданием Шевченковского суда (РБК-Украина)

Здание суда оцеплено сотрудниками правоохранительных органов

В Шевченковском райсуде Киева сегодня возобновили заседание по определению меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда усиленно работают Национальная гвардия и полиция.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, здание суда оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что на прошлой неделе Сергею Стерненко объявили подозрения в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Как известно, в мае 2018 года на активиста напали двое мужчин. Защищаясь, Стерненко ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут.

После объявления подозрения было назначено судебное заседание для избрания меры пресечения на пятницу, 12 июня,. Для поддержки активиста под зданием суда собрались сотни людей.

РБК-Украина писало, что заседание сопровождалось несколькими столкновениями между правоохранителями и группой поддержки Стерненко.

Также о готовности принять активиста на поруки заявили около 200 человек.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины активистыполиция
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