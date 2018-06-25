Дело Скрипаля: правительство Британии выкупит дом экс-сотрудника ГРУ за 463 тыс. долларов

Также планируется приобрести автомобили и другое семейное имущество

Правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Указано, что сумма сделки оценивается в 1,3 млн долларов. В ее рамках планируется также приобрести автомобили и другое семейное имущество. Подчеркивается, что после использования подобного вещества оба дома стали непригодными для проживания, помимо этого, было заражено имущество жертв нападения.

При этом источники в Уайтхолле (правительстве Соединенного королевства) заявили, что дом Скрипаля планируют приобрести за 463 тыс. долларов, а дом полицейского Ника Бейли, самочувствие которого ухудшилось при расследовании нападения 4 марта, обойдется в 569 тыс. долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция сумела определить время применения нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, когда были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Указано, что "Новичок" намазали на дверную ручку дома не позднее, чем за 24 часа до того, как Скрипаль был отравлен.