Дело Скрипаля: полиция Британии определила время применения "Новичка" в Солсбери

"Новичок" намазали на дверную ручку дома не позднее, чем за 24 часа до того, как Скрипаль был отравлен

Британская полиция сумела определить время применения нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, когда были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что "Новичок" намазали на дверную ручку дома не позднее, чем за 24 часа до того, как Скрипаль был отравлен.

Следствие считает, что ручку покрыли веществом, когда дочь екс-шпиона Юлия Скрипаль прилетела в Великобританию из России в субботу, 3 марта. Она не выходила из дома до 09:15 утра воскресенья по местному времен, затем они с отцом уехали в Солсбери.

В 13:40 они оставили машину на парковке ТЦ Maltings и пошли в паб, а затем в ресторан Zizzi. Позднее, через 40 минут, после того как они покинули ресторан, они были найдены отравленными на скамейке в 16:15 этого же дня.

Следствие отмечает, что установление времени использования яда позволит полиции сузить круг подозреваемых.

"Сейчас все наше внимание сосредоточено вокруг людей и транспортных средств, которые находились в непосредственной близости от адреса Скрипаля в то время", - сказал старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Дин Хайдон.

Отмечается, что к расследованию применения химоружия в Солсбери в данный момент привлечены 100 сотрудников британской полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках расследования инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей британские правоохранители восстановили приблизительную последовательность событий в день отравления.