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Справа Скрипаля: уряд Британії викупить будинок екс-співробітника ГРУ за 463 тис. доларів

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 17:49
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)

Також планується придбати автомобілі та інше сімейне майно

Уряд Великобританії викупить на гроші платників податків будинок колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та будинок поліцейського, отруєних після використання нервово-паралітичної речовини у британському місті Солсбері в березні. Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Зазначено, що сума угоди оцінюється у 1,3 млн доларів. У її рамках планується також придбати автомобілі та інше сімейне майно. Підкреслюється, що після використання подібної речовини обидва будинки стали непридатними для проживання, крім цього, було заражено майно жертв нападу.

При цьому джерела в Уайтхоллі (уряді Сполученого королівства) заявили, що будинок Скрипаля планують придбати за 463 тис. доларів, а будинок поліцейського Ніка Бейлі, самопочуття якого погіршилося при розслідуванні нападу 4 березня, обійдеться у 569 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська поліція зуміла визначити час застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері, коли були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Зазначено, що "Новачок" намазали на дверну ручку будинку не пізніше, ніж за 24 години до того, як Скрипаль був отруєний.

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Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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