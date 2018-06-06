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Справа Скрипаля: поліція Британії визначила час застосування "Новачка" у Солсбері

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 13:01
Фото: Солсбері (twitter.com/BuzzExpres)
Фото: Солсбері (twitter.com/BuzzExpres)

"Новачок" намазали на дверну ручку будинку не пізніше, ніж за 24 години до того, як Скрипаль був отруєний

Британська поліція зуміла визначити час застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері, коли були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що "Новачок" намазали на дверну ручку будинку не пізніше, ніж за 24 години до того, як Скрипаль був отруєний.

Слідство вважає, що ручку покрили речовиною, коли дочка екс-шпигуна Юлія Скрипаль прилетіла до Великої Британії з Росії в суботу, 3 березня. Вона не виходила з дому до 09:15 ранку неділі за місцевим часів, потім вони з батьком поїхали в Солсбері.

У 13:40 вони залишили машину на парковці ТЦ Maltings і пішли в паб, а потім в ресторан Zizzi. Пізніше, через 40 хвилин, після того як вони залишили ресторан, вони були знайдені отруєними на лавці в 16:15 цього ж дня.

Слідство зазначає, що встановлення часу використання отрути дозволить поліції звузити коло підозрюваних.

"Зараз вся наша увага зосереджена навколо людей і транспортних засобів, які перебували в безпосередній близькості від адреси Скрипаля в той час", - сказав старший національний координатор по боротьбі з тероризмом Дін Хайдон.

Наголошується, що до розслідування застосування хімзброї в Солсбері в даний момент притягнуто 100 співробітників британської поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів британські правоохоронці відновили приблизну послідовність подій у день отруєння.

Справа Скрипаля: у Британії відновили хронологію подій
Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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