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Дело Скрипаля: в Британии восстановили хронологию событий

НовостиПолитика    06.06.2018 - 02:03
Фото: Сергей Скрипаль
Фото: Сергей Скрипаль

Правоохранители восстановили приблизительную последовательность событий в день отравления

В рамках расследования инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей британские правоохранители восстановили приблизительную последовательность событий в день отравления. Об этом говорится в сообщении на сайте Скотленд-Ярда.

Так, Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в 14:40 по местному времени 3 марта. На следующий день в районе 9:15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-уэй-норт и Уилтон-роуд. В 13:30 машина была замечена на Дэвизес-роуд на пути к центру города.

"Еще десять минут спустя Скрипали припарковали машину и направились в паб Bishops Mill в центре города. В 14.20 они пообедали в ресторане Zizzi, из которого ушли в 15:35. Спустя сорок минут в экстренные службы поступил вызов от местного жителя, прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана. Все указания времени остаются приблизительными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери правоохоранители опросили боле 900 человек.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Великобритания, расследование, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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