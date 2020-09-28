Дело Шеремета: суд отказался отпустить Антоненко из-под стражи

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Шевченковский районный суд Киева отказался отпустить из-под стражи Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Ходатайство оставлено без удовлетворения.

Соответствующее решение принял суд присяжных в понедельник, передает РБК-Украина.

Как отметила председательствующая судья Оксана Голуб, ходатайство защиты о смене меры пресечения Антоненко оставлено без удовлетворения.

Также суд принял решение продолжить процесс 8 октября в 14:30. В этот день будут заслушаны выступления стороны и определен порядок изучения доказательств.

Отметим, прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Также РБК-Украина писало, что 4 сентября суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета. Всего на присяжных подавались семь человек, но одна из претенденток Анна Чупина взяла самоотвод, а второй, медсестре Инне Крамаренко, отказали после заявления, что "медики не могут быть убийцами". Подробнее об этом читайте в репортаже РБК-Украина.