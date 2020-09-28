Справа Шеремета: суд відмовився відпустити Антоненко з-під варти

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Шевченківський районний суд Києва відмовився відпустити з-під варти Андрія Антоненко, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Клопотання залишено без задоволення.

Відповідне рішення прийняв суд присяжних в понеділок, передає РБК-Україна.

Як зазначила головуюча суддя Оксана Голуб, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Антоненко залишено без задоволення.

Також суд ухвалив рішення продовжити процес 8 жовтня о 14:30. У цей день будуть заслухані виступи сторони та визначено порядок вивчення доказів.

Зазначимо, прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

Також РБК-Україна писало, що 4 вересня суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета. Всього на присяжних подавалися сім чоловік, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другий, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви, що "медики не можуть бути вбивцями". Детальніше про це читайте в репортажі РБК-Україна.