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Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета

Киев, Пятница 04 сентября 2020 15:50
Суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета
Фото: одна из подозреваемых по делу Юлия Кузьменко (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд города Киева отобрал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. Из семи кандидатов суд должен был исключить двоих.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Из оставшихся пятерых в дальнейшем будут избраны трое основных и двое запасных присяжных.

В итоге после общения со всеми кандидатами суд избрал в коллегию присяжных предпринимателя Юрия Федоренко, арбитражного управляющего Григория Фирсова, безработную Людмилу Яковенко, пенсионера Юрия Михайленко и домохозяйку Наталью Глобу.

Были отброшены кандидатуры медсестры Инны Крамаренко и пенсионерки Анны Чупиной.

Первая во время общения с судом заявила, что по ее мнению, медик не может быть убийцей. Это вызвало у прокуратуры и судей подозрения в ее предвзятости, ведь одна из обвиняемых, а именно Юлия Кузьменко, работает врачом.

Вторая присяжная, Анна Чупина, сама взяла самоотвод, так как является женой Юрия Михайленко, а по закону в коллегии присяжных не должно быть родственников.

Отобрав присяжных суд перенес заседание на 28 сентября.

Напомним, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные.

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Новости Украины Общество Павел Шереметсуд присяжных
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