Дело Шеремета: в МВД заявляют об объективности экспертизы по Кузьменко

В деле о гибели Павла Шеремета эксперты не вышли за пределы компетенции. Они предоставили объективное письменное заключение о походке подозреваемой в убийстве журналиста Юлии Кузьменко.

Такое решение было принято во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз), которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанным со смертью Шеремета.

Согласно заключению ЦЭКК, эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Отмечается, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур.

"По результатам оценки соблюдения процедур у комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения", - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты.

Также РБК-Украина писало, что суд отпустил Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.