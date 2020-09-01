Справа Шеремета: в МВС заявляють про об'єктивність експертизи щодо Кузьменко

У справі щодо загибелі Павла Шеремета експерти не вийшли за межі компетенції. Вони надали об’єктивний письмовий висновок щодо ходи підозрюваної у вбивстві журналіста Юлії Кузьменко.

Таке рішення було прийняте під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції, повідомляє департамент комунікації МВС.

Зазначається, що адвокат Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз), які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета.

Згідно з висновком ЦЕКК, експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Зазначається, що ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур.

"За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні минулого року правоохоронці затримали за підозрою у його вбивстві трьох чоловік - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти.

Також РБК-Україна писало, що суд відпустив Юлію Кузьменко цілодобовий під домашній арешт.