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Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 17:43
Справа Шеремета: Кузьменко залишили під вартою
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Юлія Кузьменко залишиться під вартою до 30 травня

Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко, і залишив її без задоволення. Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, 28 квітня суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 1 квітня, якою задоволено клопотання прокуратури і продовжено за підозрюваного Кузьменко термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 30 травня 2020 року включно

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 1 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд міста Києва продовжив на два місяці (до 30 травня) утримання під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Крім того, слідче управління Міністерства внутрішніх справ проводила обшуки вдома у підозрюваної Юлії Кузьменко.

Раніше в Офісі генпрокурора заявляли, що для передачі до суду матеріалів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета на цей час зібрано недостатня кількість доказів.

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