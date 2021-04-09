Дело "Роттердам+" в третий раз закрыли. НАБУ обжалует действия прокурора

Отмечается, что предыдущие решения прокурора Помаренка отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд.

В то же время, Пономаренко, по мнению НАБУ, предпринимает любые действия, чтобы предотвратить направление дела в ВАКС.

"Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает (генпрокурора - ред.) Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко", - говорится в заявлении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в задании государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+".

"Об этом же свидетельствуют, в том числе решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью", - добавляют в НАБУ.