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Дело "Роттердам+" в третий раз закрыли. НАБУ обжалует действия прокурора

Автор: Инна Собора

Прокурор Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам+". Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение прокурору высшего уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что предыдущие решения прокурора Помаренка отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд.

В то же время, Пономаренко, по мнению НАБУ, предпринимает любые действия, чтобы предотвратить направление дела в ВАКС.

"Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает (генпрокурора - ред.) Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко", - говорится в заявлении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточной для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в задании государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+".

"Об этом же свидетельствуют, в том числе решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью", - добавляют в НАБУ.

Напомним, САП уже дважды закрывала дело "Роттердам+" из-за отсутствия достаточных доказательств вины и исчерпания возможностей для их получения. Сначала 27 августа 2020 года, после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора. Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, который принял такое решение.

Ранее РБК-Украина писало, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о окончания сроков досудебного расследования по делу "Роттердам+".

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