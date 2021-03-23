ВАКС подтвердил обоснованность действий прокуроров в деле "Роттердам+", - экс-генпрокурор

Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил добросовестность и законность действий процессуальных руководителей по делу "Роттердам+" , которые после анализа собранных следствием материалов закрыли дело из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире "Украина24".

"Если мы хотим добиться справедливости и честного решения, мы должны жестко соблюдать процессуальные нормы. Как показывает нам решение Высшего антикоррупционного суда, в данном случае (деле "Роттердам+", - ред.) прокуратура соблюдает процессуальные нормы, и добросовестные ее решения несколько раз нашли подтверждение в решениях Высшего антикоррупционного суда", - отметил экс-генпрокурор.

Попытки детективов заменить процессуального руководителя, который критически оценил их работы экс-генпрокурор сравнил с капризами.

"Оппоненты вместо того, чтобы искать какие-то доказательства нарушений, например, проводить какие-то экспертизы, приводить какие-то факты, которые бы повлияли на исход дела, они пошли по простому примитивному пути", - добавил Пискун.

Он также подчеркнул, что решения процессуальных руководителей, к тому же подтвержденных судом, должно беспрекословно выполняться, иначе уголовный процесс превратится в политически мотивированное преследование.

"Поэтому нам остается, конечно, верить суду и верить прокурору, которому государство доверило поддержание обвинения от имени государства в данном деле. Другого выхода нет. Если мы начнем интерпретировать желания каждого следователя в дальнейших усовершенствованиях каких-то мотивов по уголовному делу, эти дела будут бесконечно. Они будут начинаться и умирать десятки лет", - подытожил Пискун.

