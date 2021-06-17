Дело о рекордной взятке: одна из фигурантов пошла на сделку со следствием

Одна из фигурантов дела о рекордной взятке руководству антикоррупционных органов в размере 5 млн долларов в интересах бывшего министра экологии Николая Злочевского пошла на сделку со следствием. Речь идет о бывшей начальнице департамента Государственной фискальной службы.
Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего антикоррупционного суда.
По условиям сделки, она признана виновной в передаче взятки по предварительному сговору, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. И в то же время освобождена от отбывания срока с испытательным периодом продолжительностью 2 года.
Кроме того, суд отменил меру пресечения в виде залога, соответственно, уплаченные ранее деньги ей вернут после того, как приговор вступит в силу. Также бывшая чиновница ГФС обязана отмечаться в органах по вопросам пробации по месту жительства, сообщать о переезде или смене работы.
Отметим, судя по всему, речь идет о бывшей начальнице департамента Государственной фискальной службы Елене Мазуровой. По версии следствия, она в интересах Злочевского участвовала в передаче взятки руководству САП и Национального антикоррупционного бюро.
Следствие утверждает, что 5 млн долларов пытались передать за то, чтобы уголовное дело в отношении Злочевского было закрыто.
РБК-Украина писало, что в деле также фигурируют первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко и директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.
Сам Злочевский с 2019 года находится в розыске в рамках расследования деятельности компании Burisma. Кроме того, он фигурирует в деле о выведении средств стабилизационного кредита, выданного "Реал Банку" олигарха Сергея Курченко.