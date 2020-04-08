Дело против Порошенко - это попытка дискредитации Верховного суда, - адвокаты

Уголовное производство, инициированное генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовою против Петра Порошенко о назначение за его президентской каденции судей Верховного суда является попыткой дискредитировать Верховный суд как институт и установить над ним контроль перед критически важным для государства рассмотрением дела о национализации Приватбанка. Об этом заявили адвокаты пятого президента Украины Илья Новиков и Игорь Головань, передает РБК-Украина.

"Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех судей Верховного суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным судом и над судьями, как любое уголовное дело, которое позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить в разный способ. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом Приватбанка, которая очень чувствительна для президента Зеленского, Офис президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине", - сказал Новиков.

По его мнению, это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы.

"И в то время, когда Венедиктова была исполняющей обязанности директора ГБР, и когда это место занимал Труба. Это все одна и та же история. Конкретно это решение – это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки генпрокурора Рябошапки", - добавил Илья Новиков.

Он также отметил, что опубликованные проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась подписать у Рябошапки, были им отклонены как "юридический трэш".

"Я могу с ним только согласиться - это действительно юридический трэш, попытка переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий Президента по назначению судей", - отметил Новиков.

В свою очередь, Игорь Головань подчеркнул, что с юридической точки зрения производства Венедитовой - это юридический абсурд. А статьи, на которые ссылается генеральный прокурор, подследственные не ГБР, а исключительно НАБУ.

"Венедиктова откровенно незаконно передала противоправное производства своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушения закона и передать это производство к НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно", - сказал Головань.

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики в ходе своего заседания рассмотрел кандидатуры на пост судьи Конституционного суда Украины.