Справа проти Порошенка - це спроба дискредитації Верховного суду, - адвокати

Кримінальне провадження, ініційоване генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою проти Петра Порошенка щодо призначення за його президентської каденції суддів Верховного суду є спробою дискредитувати Верховний суд як інституцію і встановити над ним контроль перед критично важливим для держави розглядом справи щодо націоналізації ПриватБанку. Про це заявили адвокати п’ятого президента України Ілля Новіков та Ігор Головань, передає РБК-Україна.

"Очевидно, що ці спроби дискредитують Верховний суд і всіх суддів Верховного суду. Це безумовно є спробою встановити додатковий контроль над Верховним судом і над суддями, як будь-яка кримінальна справа, яка дозволяє викликати людей на допити, проводити слідчі дії, тиснути в різний спосіб. Це означає, що на фоні розвитку ситуації зі справою Приватбанку, яка дуже чутлива для президента Зеленського, Офіс президента отримує додаткові важелі контролю над правосуддям в Україні", - сказав Новіков.

На його думку, це однозначно продовження тренду політичних переслідувань, які відбувались усі останні місяці.

"І в той час, коли Венедіктова була виконуючою обов`язків директора ДБР, і коли це місце займав Труба. Це все одна й та сама історія. Конкретно це рішення – це спроба загорнути у нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка розвивалася напередодні відставки генпрокурора Рябошапки", - додав Ілля Новіков.

Він також зауважив, що опубліковані проекти підозр, які Венедіктова намагалася підписати у Рябошапки, були ним відхилені як "юридичний треш".

"Я можу з ним лише погодитись - це дійсно юридичний треш, намагання переводити у кримінальну площину питання конституційних повноважень Президента із призначення суддів", - зазначив Новіков.

Своєю чергою, Ігор Головань наголосив, що з юридичної точки зору провадження Венедіктової - це юридичний абсурд. А статті, на які посилається Генеральний прокурор, підслідні не ДБР, а виключно НАБУ.

"Венедіктова відверто незаконно передала протиправне провадження своїм колишнім підлеглим до ДБР, яке являє собою спеціалізовану організацію для здійснення незаконних кримінальних проваджень і політичних переслідувань. Ми вже звернулися з клопотанням до генпрокурора припинити порушення закону і передати це провадження до НАБУ, де воно має бути закрите негайно", - сказав Головань.

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики у ході свого засідання розглянув кандидатури на посаду судді Конституційного суду України.