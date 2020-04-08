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Офис генпрокурора расследует правомерность увольнения судей ВСУ

Новости » Политика     08.04.2020 - 15:13
Офис генпрокурора расследует правомерность увольнения судей ВСУ
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Открыто дело на основании обращения работников Верховного суда

Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР относительно возможных противоправных действий президента, полномочия которого прекращены, при назначении судей Верховного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Венедиктова начала расследование на основании обращения работников Верховного суда Украины о возможных неправомерных действиях главы государства, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда".

"Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

В своем обращении судьи указывают, что основания для издания указов и назначение ними судей не соответствуют нормам Конституции и закона о судоустройстве. Также в обращении работники ВСУ указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики в ходе своего заседания рассмотрел кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины.

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