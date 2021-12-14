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Дело ПриватБанка: суд отменил решение, принятое в пользу Коломойского

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:56
Дело ПриватБанка: суд отменил решение, принятое в пользу Коломойского Фото: Игорь Коломойский (dynamo kiev ua)
Автор: Артем Горовенко

Шестой апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции от 18 апреля 2019 года по делу "ПриватБанка", которым в свою очередь отменялось признание связанных с банком лиц. Кроме того, суд закрыл производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк.

Сообщается, что суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменил решение НБУ об определении связанных с "ПриватБанком" лиц.

Отметим, Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

Нацбанк уточняет, что решение ОАСК отменено в связи с позицией Большой палаты Верховного суда о том, что решение НБУ об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции.

Отметим, признание Triantal Investments Ltd. Связанным лицом было одним из основных в процессе национализации банка. В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", которая заключается в обмене средств, связанных с банком лиц, на акции банка с последующей продажей Минфину.

Напомним, в июне суд подтвердил законность национализации "ПриватБанка".

А за месяц до этого Банк Англии объявил, что признал процедуру национализации банка в 2016 году.

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ПриватБанк Национальный банк Украины Игорь Коломойский
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