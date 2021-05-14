Банк Англии признал процедуру национализации ПриватБанка в 2016 году
Банк Англии объявил свое решение признать решение Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк. Центральный банк Соединенного Королевства признал процедуру.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) в отношении четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанка.
UK SPV - канал финансирования ПриватБанка, зарегистрированный в Великобритании, отмечается в сообщении НБУ.
Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd.
Во время национализации была применена операция bail-in (принудительная конвертация средств в капитал банка) по еврооблигациям банка на сумму 200 млн долларов под 10,25% и на 175 млн долларов под 10,875%. Эти облигации были выпущены в Великобритании. В дальнейшем владельцы евробондов подали иски к банку.