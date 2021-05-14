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Банк Англии признал процедуру национализации ПриватБанка в 2016 году

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Украина, Пятница 14 мая 2021 16:28
Банк Англии признал процедуру национализации ПриватБанка в 2016 году Фото: Банк Англии признал национализацию Приватбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банк Англии объявил свое решение признать решение Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк. Центральный банк Соединенного Королевства признал процедуру.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) в отношении четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанка.

UK SPV - канал финансирования ПриватБанка, зарегистрированный в Великобритании, отмечается в сообщении НБУ.

Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd.

Во время национализации была применена операция bail-in (принудительная конвертация средств в капитал банка) по еврооблигациям банка на сумму 200 млн долларов под 10,25% и на 175 млн долларов под 10,875%. Эти облигации были выпущены в Великобритании. В дальнейшем владельцы евробондов подали иски к банку.

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