ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Справа ПриватБанку: суд скасував рішення, прийняте на користь Коломойського

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:56
Справа ПриватБанку: суд скасував рішення, прийняте на користь Коломойського Фото: Ігор Коломойський (dynamo Kiev ua)
Автор: Артем Горовенко

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції від 18 квітня 2019 року у справі "ПриватБанку", яким у свою чергу скасовувалося визнання пов'язаних з банком осіб. Крім того, суд закрив провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк.

Повідомляється, що суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. і скасував рішення НБУ про визначення пов'язаних з "ПриватБанком" осіб.

Зазначимо, Triantal Investments Ltd, підконтрольна колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

Нацбанк уточнює, що рішення ОАСК скасовано у зв'язку з позицією Великої палати Верховного суду про те, що рішення НБУ про визначення пов'язаних осіб не може бути оскаржене в суді ніякої юрисдикції.

Відзначимо, визнання Triantal Investments Ltd. пов'язаною особою було одним з основних в процесі націоналізації банку. В ході цього процесу була проведена процедура "bail-in", яка полягає в обміні коштів, пов'язаних з банком осіб, на акції банку з подальшим продажем Мінфіну.

Нагадаємо, у червні суд підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку".

А за місяць до цього Банк Англії оголосив, що визнав процедуру націоналізації банку в 2016 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк Національний банк України Ігор Коломойский
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом