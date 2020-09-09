ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Справа ПриватБанку: Малюська подав скаргу на суддю Вовка

Київ, Середа 09 вересня 2020 04:05
Справа ПриватБанку: Малюська подав скаргу на суддю Вовка
Фото: Сергій Вовк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі ПриватБанку. Він постановив стягнути майже 10 млрд гривень на користь компаній братів Суркісів.

Про це повідомив міністр юстиції Денис малюська в Facebook.

Скаргу щодо судді Вовка направили до Вищої ради правосуддя.

"Суддя Вовк ім'ям України ухвалив по суті вкрасти 10 млрд гривень. Його рішення стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться на постанову відреагувати належним чином, по всій строгості закону. Ну або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не буде ", - написав Малюська.

Міністр також повідомив, що на постанову було подано апеляційну скаргу.

Раніше Малюська заявляв, що має намір просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Вовка.

Нагадаємо, в середу, 2 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку"

Уряд не погоджується з рішенням суду. У Міністерстві фінансів заявляли, що готують апеляцію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ПриватБанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся