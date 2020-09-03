Дело ПриватБанка: Малюська намерен подать жалобу на судью Вовка

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Министр юстиции Денис Малюська намерен просить Высший совет правосудия привлечь к отвественности судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка. Против решения этого суда ранее уже выступали в правительстве.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минюсте.

"Мы будем подавать жалобу на судью Вовка в ВСП", - сказал он.

Жалоба будет подана после ознакомления с полным текстом решения судьи Вовка по делу ПриватБанка.

Отметим, правительство не соглашается с решением Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов. В Министерстве финансов также не согласны с ним.

В Национальном банке заявили, что "продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков".

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, у государственному ПриватБанку.

Ранее ПриватБанк заявлял об обнаружении подделки документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.