Дело Порошенко: суд объявил перерыв на неизвестный срок

Печерский суд Киева объявил перерыв на неизвестный срок по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сегодня суд избирает меру пресечения политику .

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Суд объявил перерыв на неизвестный срок. По словам адвокатов, им нужно несколько часов для ознакомления с документами. Точное время судья объявит позже.

Отметим, что судебное заседание началось около получаса назад.