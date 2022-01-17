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Дело Порошенко: суд объявил перерыв на неизвестный срок

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева объявил перерыв на неизвестный срок по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сегодня суд избирает меру пресечения политику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Суд объявил перерыв на неизвестный срок. По словам адвокатов, им нужно несколько часов для ознакомления с документами. Точное время судья объявит позже.

Отметим, что судебное заседание началось около получаса назад.

Напомним, сегодня Печерский суд Киева избирает меру пресечения Петру Порошенко.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен.

Отметим, что сегодня в 9 часов утра бывший президент Украины прилетел из Варшавы в Киев.

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Петр Порошенко