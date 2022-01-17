Справа Порошенка: суд оголосив перерву на невідомий термін

Печерський суд Києва оголосив перерву на невідомий термін по справі колишнього президента України Петра Порошенка. Сьогодні суд обирає запобіжний захід політику.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Суд оголосив перерву на невідомий термін. За словами адвокатів, їм потрібно кілька годин для ознайомлення із документами. Точний час суддя оголосить згодом.
Зазначимо, що судове засідання почалось близько пів години тому.
Нагадаємо, сьогодні Печерський суд Києва обирає запобіжний захід Петру Порошенку.
Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що прокуратура просить для Порошенка арешт з заставою в 1 млрд гривень.
Зазначимо, що сьогодні о 9 годині ранку колишній президент України прилетів з Варшави в Київ.