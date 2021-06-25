Дело в отношении вагнеровцев требует немедленного и беспристрастного расследования, - Костенко

"Члены ЧВК "Вагнер" в первую очередь были нужны нам, поскольку они воевали против нашей страны, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП. Задержание вагнеровцев было бы весомым доказательством военного присутствия вооруженных сил России на Донбассе", - говорит Костенко.

Он также добавил, что из интервью президента не совсем понятно, когда именно он звонил Александру Лукашенко. После того, когда "вагнеровцев" задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? А это важно знать, уверен депутат.

"В итоге, общество таки получило важную информацию. Однако теперь властям придется отвечать на вопросы, которые вытекают из этого заявления. Расследование необходимо провести срочно. Однако созданная "Слугами народа" ВСК до сих пор не начала работу, а депутатов из оппозиционных политических сил в ее состав так и не включили, хотя обещали это сделать и в первую очередь расследовать именно срыв этой спецоперации. Теперь нужно снова начинать борьбу за правду", - резюмирует Костенко.