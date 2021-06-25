Зеленский просил Лукашенко выдать "вагнеровцев"

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по "вагнеровцам" готовилась точно не в Украине. Он рассказал, как просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.

Президент подчеркнул, что операция действительно готовилась, однако не украинскими спецслужбами, а ее идею подали другие страны, которые хотели втянуть Киев в эту историю.

"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси. Я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский,

Президент доволен тем, что операция не удалась, поскольку это могло плохо закончиться для Украины, учитывая ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске.

"Мы с вами видели, что было в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось, чем заканчиваются такие спецоперации той или иной страны. Поэтому, это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что эта ситуация, идея этой операции была других стран, точно не Украина. Мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", - отметил он.