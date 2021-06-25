Справа щодо вагнерівців вимагає негайного і неупередженого розслідування, - Костенко

"Члени ПВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки вони воювали проти нашої країни, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП. Затримання вагнерівців було б вагомим доказом військової присутності збройних сил Росії на Донбасі", - каже Костенко.

Він також додав, що з інтерв’ю президента не зовсім зрозуміло, коли саме він дзвонив Олександру Лукашенку. Після того, коли "вагнерівців" затримали, чи перед цим, передаючи відповідну інформацію? А це важливо знати, певен депутат.

"У підсумку, суспільство таки отримало важливу інформацію. Однак тепер владі доведеться відповідати на запитання, які витікають із цієї заяви. Розслідування необхідно провести терміново. Однак створена "Слугами народу" ТСК досі не почала роботу, а депутатів з опозиційних політичних сил до її складу так і не включили, хоча обіцяли це зробити і першочергово розслідувати саме зрив цієї спецоперації. Тепер потрібно знову розпочинати боротьбу за правду", - резюмує Костенко.