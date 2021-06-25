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Справа щодо вагнерівців вимагає негайного і неупередженого розслідування, - Костенко

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 12:17
Справа щодо вагнерівців вимагає негайного і неупередженого розслідування, - Костенко Фото: Роман Костенко (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що операція по вагнерівцях була. Ця справа вимагає створення ТСК й неупередженого розслідування.

Про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки​, депутат фракції "Голос" Роман Костенко.

"Члени ПВК "Вагнер" в першу чергу були потрібні нам, оскільки вони воювали проти нашої країни, а не наших партнерів, яких звинувачують в ОП. Затримання вагнерівців було б вагомим доказом військової присутності збройних сил Росії на Донбасі", - каже Костенко.

Він також додав, що з інтерв’ю президента не зовсім зрозуміло, коли саме він дзвонив Олександру Лукашенку. Після того, коли "вагнерівців" затримали, чи перед цим, передаючи відповідну інформацію? А це важливо знати, певен депутат.

"У підсумку, суспільство таки отримало важливу інформацію. Однак тепер владі доведеться відповідати на запитання, які витікають із цієї заяви. Розслідування необхідно провести терміново. Однак створена "Слугами народу" ТСК досі не почала роботу, а депутатів з опозиційних політичних сил до її складу так і не включили, хоча обіцяли це зробити і першочергово розслідувати саме зрив цієї спецоперації. Тепер потрібно знову розпочинати боротьбу за правду", - резюмує Костенко.

Нагадаємо, вчора в інтерв'ю "1+1" президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалася точно не в Україні. Він розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, однак той цього не зробив.

Як відомо, понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх мали передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

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