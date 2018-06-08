Дело Януковича: суд продолжится 21 июня

Адвокаты вновь пытались подать ходатайство о допросе дополнительных свидетелей

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение по делу о госизмене Виктора Януковича 21 июня. Об этом в зале суда объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд определил дату допроса свидетелей, дебаты планируются на 30 и 31 июля. Таким образом, перерыв на 10 часов 21 июня", - сказал судья.

Адвокаты вновь пытались подать ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, однако судья Девятко вновь подчеркнул, что стадия ходатайств о допросе свидетелей завершена.

Напомним, сегодня, 8 июня, Оболонский районный суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросил свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны беглого президента.

В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году якобы планировался теракт. Он также заявлял, что на Януковича планировалось покушение.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". По его мнению, Павленко говорит неправду, поскольку многие из его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей.