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Дело Януковича: суд продолжится 21 июня

НовостиПолитика    08.06.2018 - 13:50
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)

Адвокаты вновь пытались подать ходатайство о допросе дополнительных свидетелей

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение по делу о госизмене Виктора Януковича 21 июня. Об этом в зале суда объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд определил дату допроса свидетелей, дебаты планируются на 30 и 31 июля. Таким образом, перерыв на 10 часов 21 июня", - сказал судья.

Адвокаты вновь пытались подать ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, однако судья Девятко вновь подчеркнул, что стадия ходатайств о допросе свидетелей завершена.

Напомним, сегодня, 8 июня, Оболонский районный суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросил свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны беглого президента.

В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году якобы планировался теракт. Он также заявлял, что на Януковича планировалось покушение.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". По его мнению, Павленко говорит неправду, поскольку многие из его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей.

Дело Януковича: свидетель заявил, что в 2014 году планировался теракт Суд над Януковичем начал допрос экс-начальника охраны бывшего президента
Теги публикации: Янукович, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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