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Дело Януковича: прокурор считает, что свидетель говорит неправду

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:01
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)

Свидетель заявил, что экс-президента "хотели сжечь заживо"

Прокурор в суде по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". Об этом в зале суда сообщил прокурор по делу Руслан Кравченко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы считаем, что в своих показаниях свидетель не искренен. Он или не помнит, или лжет. Очень много его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей", - сказал Кравченко.

Отметим, сегодня, 8 июня, районный суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича начал допрос свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны президента-беглеца.

В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году якобы планировался теракт. Он также заявил, что на Януковича якобы планировалось покушение.

"Планировалось забросать кортеж Януковича коктейлями Молотова, а потом сжечь заживо президента. Планировалось покушение на убийство президента. К проведению мероприятий безопасности привлекалось много людей, и запомнить всех просто тяжело. Поэтому фамилию сообщившего мне эту информацию я не помню. Те документы, подтверждающие информацию, имеют гриф секретности. Я, получив эти данные, сразу набрал Кобзаря и доложил эти данные. Он после этого меня срочно вызвал к себе на детальный доклад. К тому времени, как я доложил, уже подъезжал Добкин, который также владел кое-какой информацией о нападении на президента", - рассказал он.

По его словам, после доклада Добкина и Кобзаря, Янукович решил обратиться к прессе.

Напомним, 6 июня Оболонский районный суд Киева назначил конечную дату судебных прений в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля.

Дело Януковича: свидетель заявил, что в 2014 году планировался теракт Суд над Януковичем начал допрос экс-начальника охраны бывшего президента
Теги публикации: свидетель, Янукович, Суд над Януковичем  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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